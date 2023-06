Antwerps parket waarschuwt voor oplichting door cybercasanova's: "In een van de dossiers gaf een vrouw 120.000 euro weg"

Echt cijfermateriaal over Vlaanderen of België ontbreekt, maar het komt vaak voor, zegt Van de Heyning. Het meeste onderzoek is voorlopig nog op de VS gebaseerd. "Een schatting is dat in 2019 mensen zo'n half miljoen dollar waren kwijtgeraakt aan datingscams. Vorig jaar werd dat al berekend op 1,3 miljard dollar, een enorme versnelling", zegt ze. Die toename zou mogelijk deels door de coronapandemie komen. "Mensen zaten vaker thuis en gingen online op zoek naar de liefde."

"Een dossier in eigen land waar ik aan denk, is een oudere vrouw wiens partner overleden was. Op een dating app had ze een zogezegde militair of zakenman in het buitenland leren kennen. Door de afstand hebben ze nooit echt kunnen afspreken, maar hij begon haar wel geld te vragen. Uiteindelijk heeft ze in totaal 120.000 euro overgeschreven. Toen haar kinderen daarachter kwamen en haar lieten stoppen, is ze niet lang daarna weer begonnen. Je ziet hoe blind de liefde kan zijn."