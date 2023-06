Royals op zondag - Humor en creativiteit camoufleren, maar leeftijd speelt koninklijke hoogheden parten

De struikelpartijen bij royals op leeftijd kan de vraag doen rijzen of ze beter niet genieten van hun pensioen. Op bovenstaande foto is ook Margrethe (83) met wandelstok te zien. Haar bewegingsvrijheid is beperkt sinds haar rugoperatie dit jaar. De stoelen (op de foto) zijn er omdat het koninklijke trio niet meer zo lang kan rechtstaan.



Maar zowel Margrethe als Harald achten zich nog fit genoeg voor de functie. In Scandinavië is de trend dat de koning(in) sterft in het harnas.



Dit in grote tegenstelling tot de voormalige Nederlandse koningin Beatrix en onze koning Albert. Zij deden troonsafstand. Dixit Beatrix omdat "de verantwoordelijkheid in handen moet liggen van een nieuwe generatie", dixit Albert omdat "zijn leeftijd en gezondheid het niet meer toelieten zijn ambt uit te oefenen zoals hij dat zou willen". Beatrix, inmiddels 85, is nog altijd actief. Maar ze is selectief: ze zet zich enkel in voor zaken die haar écht interesseren.