Scholieren moeten binnenkort groen licht krijgen om naar derde jaar BSO over te gaan

Wie wil overgaan naar een derde jaar zal vanaf schooljaar 2024-2025 de klassenraad moeten overtuigen. "Het zijn immers de leerkrachten die het best geplaatst zijn om in te schatten of een overgang wel een goed idee is en een leerling wel beschikt over de nodige kennis en competenties", zegt Weyts.

Volgens de minister wordt op die manier ook een stuk het gezag van de klassenraad en de uitstraling van het beroepsonderwijs hersteld.