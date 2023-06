Kleuterschool in Wervik is voor de rest van het schooljaar dicht door scheuren in de muren

Voor de 214 peuters en kleuters van de Graankorrel in Wervik start de zomervakantie onverwachts twee weken vroeger dan gepland. "Het is een gebouw dat we al langer in de gaten houden, omdat er een verzakking is. Maar we stelden de voorbije dagen vast dat er steeds meer scheuren kwamen in de muren", zegt Christophe Verleene, coördinerend directeur. Over de oorzaak van de verzakking geeft de school voorlopig geen verdere uitleg.

"We hebben advies gevraag aan een stabiliteitsingenieur en die oordeelde dat de situatie onveilig is. Daarom hebben we gisterenavond beslist dat de school onmiddellijk dicht gaat." De directeur benadrukt wel dat er geen acuut probleem is. "Het is eerder een preventieve maatregel om ervoor te zorgen dat er niks gebeurt."