Seizoen van strandredders officieel gestart in Blankenberge met "drenkeling" Tom Waes

"Het is een van de mooiste dagen van het jaar en je denkt dat je zonder problemen de zee in kan, maar er was toch een probleem", reageert Waes. "Ik kan heel goed zwemmen en ik probeer een rechte lijn te houden, maar na een minuut was ik al afgeweken. Als je niet kan zwemmen, ben je verloren."

"Elk jaar hameren de redders op hetzelfde: zwem in de bewaakte zones en hou je aan de regels. Dat is echt wel nodig. We moeten respect hebben voor de redders, want zij houden ons een hele dag in de gaten en zorgen dat wij niet verdrinken."