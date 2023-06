Vlaanderen stelt Sportcomplex Putbos in Lede te koop: "2,5 miljoen is te veel geld voor ons als gemeente"

De atletiekpiste blijft wel degelijk van de gemeente. "In de verbetering van de atletiekpiste gaan we zeker investeren", vervolgt de schepen. "Er zijn regelmatig internationale meetings. Vorige week was er nog Memorial Léon Buyle, vorige week, met 1.100 atleten. Ik ben er langs geweest, maar stelde vast dat er maar heel weinig supporters waren, wat heel jammer is." Sinds twee jaar is het sportterrein afgesloten en moeten de clubs van zaalsporten naar andere sportzalen. "Maar als er een koper is, kunnen we misschien iets overeenkomen over het rechtse gedeelte van het terrein, zodat de atletiekpiste en de bezoekers er meer tot hun recht komen."