Stadsschouwburg Sint-Niklaas krijgt minder zitjes maar beter zicht: maanden dicht voor verbouwing

De huidige stoelopstelling in de stadsschouwburg van Sint-Niklaas is niet ideaal: heel wat zitjes bieden geen optimaal zicht op wat er op het podium gebeurt. Dat komt omdat de hellingsgraad nu te flauw is. Zeker het zicht op het podium van de bezoekers die achteraan onder het balkon zitten, is daardoor niet goed.

“Die zichtlijnen willen we dus drastisch verbeteren door de eerste zitrij te gaan verbinden met het balkon”, legt schepen voor Cultuur Filip Baeyens (N-VA) uit. “Het aantal effectieve zitplaatsen vermindert daardoor wel van zo’n 520 naar 430 plekken, maar de kwaliteit van de plaatsen wordt fors verbeterd. Ook de regie in het midden van de zaal krijgt zo een meer verzonken plaats. Daarnaast wordt ook de toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers aangepast. De trapjes tussen de foyer en de eigenlijke zaal verdwijnen waardoor de ingang in het midden van de zaal op het niveau van de foyer komt en rolstoelgebruikers zich makkelijker tot in de zaal zullen kunnen begeven.”