Heist-op-den-Berg, Putte en Berlaar laten straatverlichting langer aan: "We kregen opmerkingen over onveiligheid"

Zo'n zes maanden geleden beslisten de gemeenten Heist-op-den-Berg, Putte en Berlaar om de straatverlichting vroeger te doven. Maar na klachten van inwoners, hebben de drie gemeenten afgesproken om de verlichting twee uur langer aan te laten. Tijdens de week zullen de straatlichten branden van 23 uur tot 1 uur. De regeling voor het weekend verandert niet, dan blijven de lichten de hele nacht aan.

De inwoners van Heist-op-den-Berg, Putte en Berlaar voelden zich 's avonds niet veilig op de baan in de donkerte. "We kregen opmerkingen van mensen die bijvoorbeeld gingen sporten of naar de voetbaltraining gingen 's avonds dat het onveilig was voor fietsers om naar huis te gaan. Ook automobilisten voelden zich onveilig om naar hun wagen te gaan", zegt schepen van Openbare Werken in Heist-op-den-Berg David Geerts (Vooruit).