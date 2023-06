Op kot of niet? 85.000 studenten in Gent krijgen de vraag bij inschrijving UGent of hogeschool 

In Gent zullen studenten die zich (her)inschrijven voor het volgende academiejaar aan de universiteit of een hogeschool allemaal de vraag krijgen waar ze tijdens hun studie zullen verblijven. Wie op kot gaat, kan deelnemen aan een uitgebreidere bevraging over de kotprijs en de wijk waarin de studentenkamer ligt. Er is een protocol afgesproken met de hogere onderwijsinstellingen om de gegevens anoniem door te spelen aan de stad. De data kunnen dus niet gebruikt worden om controles uit te voeren of boetes uit te delen aan wie de regels niet volgt.