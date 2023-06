Theatergezelschap FC Bergman bekroond in Venetië met Zilveren Leeuw

FC Bergman bestaat al 15 jaar met theatermakers Stef Aerts, Marie Vinck, Joé Agemans en Thomas Verstraeten. Medestichters Matteo Simoni en Bart Hollanders en anderen werken op losse basis mee. Sinds 2013 is FC Bergman vast verbonden aan het Toneelhuis in Antwerpen. De rode draad in de voorstellingen is de tragiek van de kleine worstelende mens die zijn plaats zoekt in een groter kader. Dat mag je letterlijk nemen: de acteurs bewegen in enorme installaties en decors.