Middelkerke stelt nieuwe toegangsweg voor om de gemeente beter te bereiken vanaf autosnelweg

De nieuwe weg zal de rotonde in Slijpe met de rotonde op de Westendelaan verbinden. Over de vaart komt een nieuwe, vaste brug. Zo komt er een betere autoverbinding tussen de E40 en Middelkerke zonder woonkernen te doorkruisen. Bij het ontwerp en het keuzetraject van de nieuwe weg is rekening gehouden met de open ruimte. Het nieuwe tracé komt zoveel mogelijk in de buurt van de bebouwing.

"Als je in de toekomst op de E40 de afrit Middelkerke neemt op de autosnelweg, dan zul je eigenlijk rechtstreeks tot aan de zee kunnen rijden", zegt burgemeester Jean-Marie Dedecker (Lijst Dedecker). "Het is een weg van zo'n 3,5 kilometer met een brug van 400 meter lang. Een zwevende brug, zodat de natuur volledig gerespecteerd wordt. Het is ook de kortste afstand om zoveel mogelijk landbouwgrond te sparen."

Dankzij de nieuwe weg wordt de Spermaliestraat, de huidige verbinding tussen de E40 en de badstad, een weg voor lokaal verkeer. De werken zouden in 2026 starten en zo'n 2,5 jaar duren.