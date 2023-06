Oplossing voor trajectcontroles in Diksmuide: toestellen werken vanaf juli

Het zou er nu toch van komen. De trajectcontroles in de deelgemeenten van Diksmuide treden vanaf juli in werking. Maar het centrum dat de boetes moet afhandelen, kon de extra hoeveelheid boetes niet verwerken, dus gebeurde dat ook niet. Nu heeft het centrum zich anders georganiseerd en zal het de extra boetes, die van de trajectcontroles, toch verwerken.

Korpschef Johan Geeraert van de politiezone Polder, is blij zegt hij. Al komt er geen heksenjacht. "We zijn blij dat we na vijf jaar kunnen starten", zegt korpschef Johan Gheeraert. "Op alle invalswegen komt een waarschuwing voor de trajectcontroles. Het is niet de bedoeling om zoveel mogelijk mensen een boete te geven. We willen wel dat de snelheid naar omlaag gaat."

Vanaf 1 juli is het dus extra opletten voor wie Diksmuide binnenrijdt.