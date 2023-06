Is uit de kast komen anno 2023 nog nodig?

"Alleen al het feit dat het nog altijd een ding is dat Conner Rousseau uit de kast komt, toont dat er nog veel te doen is", zegt Nora Lauriks van &of, een Leuvense vereniging waar jongeren terechtkunnen om te praten of andere jongeren te leren kennen tijdens laagdrempelige activiteiten.

"Het zou de normaalste zaak van de wereld moeten zijn. Het hoofddoel van &of is eigenlijk om zich overbodig te maken, maar helaas merken we dat we zeker nog niet zover zijn."