Loslopende emoe in Heule laat zich moeilijk vangen

In Heule is gisterenavond een emoe uitgebroken. Het dier, een grote loopvogel die op een struisvogel lijkt, was moeilijk te vangen. Omdat het dier in de buurt van de sporen zat, was het treinverkeer licht verstoord. Een dierenarts met een verdovingspistool kwam uiteindelijk ter plaatse om het dier te kunnen vangen.