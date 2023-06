Uitkijktoren Stekene hersteld na vandalisme: "Geen routineklus, maar bezoekers kunnen er weer veilig op"

"De herstelling bleek geen routineklus te zijn", zegt burgemeester Stany De Rechter (Gemeentebelangen Stekene). "Het was dus moeilijk in te schatten hoe lang de werken zouden duren, en of de toren morgen weer zou open kunnen." Maar de herstelling is achter de rug, mensen van de brandweer en een keuringsfirma hebben vastgesteld dat alles weer veilig is.

Uitkijktoren Niemandsland staat pal op Belgisch-Nederlandse grens, aan de Sint-Jansteenstraat. Sinds de opening ervan in november vorig jaar, kwamen al vele duizenden toeristen langs. Helemaal boven kunnen ze genieten van een prachtig zicht op de 1.100 hectare bos en natuur.