Vernieuwd skatepark met vijf permanente skatetoestellen in Lummen geopend

Vanaf vandaag kunnen skaters in Lummen terecht op het vernieuwde skatepark in sportcomplex Vijfsprong. Op het terrein zijn vijf skatetoestellen geïnstalleerd. Daarbij werd de ondergrond van het terrein volledig opgefrist. De nieuwe toestellen voldoen aan alle veiligheidsnormen. "Het nieuwe skatepark biedt een geweldige plek om samen te komen en te genieten van deze populaire sport", klinkt het bij schepen van Sport Romi Soors (CD&V)

Met het permanente skatepark hoopt de gemeente meer jongeren aan te trekken, want in 2021 was een pop-up skatepark een groot succes. "Twee jaar geleden zagen we veel skaters in onze gemeente. De jeugd liet toen horen dat ze graag een permanente plek wilde om te skaten", reageert schepen van Jeugd Wim Vangeel (CD&V).