Thijs Verbeurgt (Vooruit) doorploegde vannacht duizenden consultancyfacturen: "Cijfers van de regering zijn niet volledig"

Dat Verbeurgt een nacht in het parlement doorbracht, heeft twee redenen. Allereerst mogen de documenten volgens het inzagerecht enkel in het parlement bekeken worden. Ze mee naar huis nemen, was geen optie.

Daarnaast had Verbeurgt ook haast om de zomervakantie voor te zijn. Vanavond verloopt namelijk de deadline voor het indienen van parlementaire vragen voor het parlement in reces gaat. Enkele vragen heeft hij alvast opgesteld. "Ik wil graag nog weten hoeveel de kabinetten nu juist hebben uitgegeven aan consults en waarom die cijfers niet in de lijst zaten. Leveren die kosten trouwens iets op? En waarom kunnen we de administraties zelf geen adviezen laten brengen?"