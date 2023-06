Vlaamse overheid gaat strenger controleren op energielabels voor woningen

Het energieprestatiecertificaat, dat enkel door een energiedeskundige kan worden opgemaakt, heeft dus een zware financiële impact. De Vlaamse overheid stelt vast dat die deskundigen te laks omspringen met het toekennen van een correct label, vertelt Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) in "De ochtend" op Radio 1.

"Vorig jaar hebben we de vergunningen van 140 energiedeskundigen geschrapt", zegt Demir. "We denken dat er te snel wordt overgegaan van een label E of F naar een label D, en binnenkort naar een label C wanneer de renovatieverplichting van D-labels eraan komt. Het wordt dus belangrijk om hierop strenger te controleren. Mensen hebben recht op een correct label, de cowboys moeten eruit."