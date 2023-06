Vlaanderen bouwt enterainmentcampus rond Tomorrowland in de Rupelstreek

Vlaanderen gaat een entertainmentcampus bouwen rond de terreinen in Boom waar elk jaar Tomorrowland wordt georganiseerd. Dat kondigt minister-president Jan Jambon vrijdag aan.

"We hebben alle troeven in handen om van de Rupelstreek, en dus ook van Vlaanderen, het hart van de entertainmenttechnologie te maken en zo onze buurlanden het nakijken te geven", zegt Jambon.

De regering gaat op zoek naar geschikte locaties om plaats te bieden aan bedrijven die een vaste waarde vormen in de entertainmentsector, maar ook aan startups en aan instellingen voor onderwijs en onderzoek. Het moet volgens de regering de Europese hotspot voor onderzoek, innovatie en creatie in de sector worden. Met festivals als Tomorrowland en Rock Werchter, maar ook een grote media- en gamingsector, heeft onze regio daar de troeven voor in handen.

"Een festival als Tomorrowland bewijst dat we de lat hoog mogen leggen", aldus Jambon. "Ook moeten we buitenlandse investeerders naar Vlaanderen halen. We kunnen dat, ik ben daar van overtuigd, maar dan moet er nu geschakeld worden."

De partners van het project zijn onder meer Howest uit Kortrijk, Imec uit Leuven, Thomas More uit Antwerpen en We Are One World, het bedrijf achter Tomorrowland.

De entertainmenthub komt er onder de vlag van Flanders Technology and Innovation (FTI), het plan dat de regering vorige zomer lanceerde om de sector een boost te geven.