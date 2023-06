Wielrenner Gino Mäder overleden na zware val gisteren in Ronde van Zwitserland: wedstrijd vandaag geneutraliseerd.

Wielrenner Gino Mäder is overleden nadat hij gisteren zwaar ten val kwam in de Ronde van Zwitserland. De 26-jarige Zwitserse renner van de ploeg Bahrein Victorious werd gisteren gereanimeerd, maar overleed vandaag in het ziekenhuis. Nadat het nieuws bekend is gemaakt, heeft de organisatie van de Ronde van Zwitserland aangekondigd dat de etappe vandaag wordt geneutraliseerd. Lees meer bij Sporza.