Yannis Markopoulos (84) overleden, componist van "Who pays the ferryman"

Zijn grootste succes was het thema voor de tv-reeks “Who pays the ferryman”, waarin hij klassieke muziek vermengt met Griekse volksmuziek. Niet enkel de BBC-reeks werd internationaal bekeken en geprezen, ook in ons land, maar het muzikale thema werd een hit en stond in vele hitlijsten. De titel van de reeks verwijst naar de Griekse mythologie, waarbij een overledenen een munt meekrijgen, om Charon te betalen. Dat is veerman die hun zielen de rivier de Styx overvaart naar Hades, de onderwereld.