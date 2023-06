Bondscoach volleybalvrouwen Gert Vande Broek wordt voor één jaar geschorst uit al zijn functies na meldingen grensoverschrijdend gedrag

De bondsprocureur van Volley Vlaanderen had woensdag 31 mei een schorsing gevraagd van minstens twee jaar voor psychisch grensoverschrijdend gedrag van de coach. In een open brief lieten de Yellow Tigers deze week nog weten dat ze met Vande Broek willen verder werken en met hem naar het EK willen gaan. Dat staat in eigen land gepland van 15 augustus tot 3 september.

De 56-jarige Vande Broek, die zeventien jaar bondscoach is van de Belgische vrouwenvolleyploeg, kwam in december 2021 in opspraak toen verschillende (oud-)internationals hem beschuldigden van mentaal grensoverschrijdend gedrag in de VRT-documentaire 'De prijs van de winnaar'.