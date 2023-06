Zomerschool Leuven zoekt vrijwilligers: "Jongeren klaarstomen voor nieuw schooljaar"

"Dit jaar richten we ons op twee groepen jongeren: anderstalige jongeren en jongeren met een specifieke leernood op de overgang tussen de lagere en middelbare school”, vertelt schepen van onderwijs Lalynn Wadera (Vooruit). “Deze jongeren kunnen een extra duwtje in de rug gebruiken om een vlotte start te maken in hun eigen school of op een nieuwe Leuvense secundaire school. Scholen kunnen tot eind juni de leerlingen die in aanmerking komen voor de zomerschool aanmelden. Dat gebeurt in samenspraak met de ouders.”