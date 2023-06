Zuhal Demir stelt eerdere kritiek bij: "Het gaat de goede richting uit met de Europese natuurherstelwet"

Demir is tevreden met dat aantal: "Bijna 20 procent, ik vind dat heel wat. We verwachten ook dat er last minute nog meer boeren zullen instappen. Zelfs boeren die niet in aanmerking komen vanwege hun uitstoot, vragen of ze aan die regeling kunnen deelnemen." Ze wil met de Vlaamse regering bekijken of ze de regeling voor meer boeren beschikbaar kan maken.