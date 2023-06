300 dode zeevogels spoelen aan in Mexico: "Omgekomen van de honger door weerfenomeen El Niño"

El Niño?

Het is een natuurlijk fenomeen dat gemiddeld om de 2 tot 7 jaar terugkeert. Meestal duurt het 9 tot 12 maanden. Eenvoudig uitgelegd wordt bij een El Niño het water in de oostelijke Stille Oceaan - door bepaalde windpatronen - warmer dan gemiddeld, waardoor allerlei weerpatronen in gang worden gezet. Onderzoekers verwachten dat El Niño de wereldwijde temperatuur naar een recordhoogte kan stuwen, dit jaar nog of volgend jaar. Tot nu toe was 2016 wereldwijd het warmste jaar ooit - het jaar van de vorige El Niño.