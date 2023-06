Meer dan 23.000 doden per jaar: Belgische Cardiologische Liga vraagt meer aandacht voor slagaderverkalking

Slagaderverkalking is een vaatziekte waarbij de gladde vaatwand van de slagaders geleidelijk aangetast worden door ontstekingsreacties. Hierbij gaan zogenaamde plaques ontstaan, verdikkingen in de vaatwand.

Over de jaren heen verstoppen deze plaques de slagaders, waardoor de bloedstroom wordt belemmerd. In het ergste geval kan een plaque scheuren. Er wordt dan een bloedklonter gevormd die het bloedvat volledig gaat afsluiten. Als dit gebeurt ter hoogte van het hart, spreken we van een hartinfarct. Als dit gebeurt ter hoogte van de hersenen, spreken we van een herseninfarct of beroerte.