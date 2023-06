Bibliotheek met zelfuitleenbalie in gevangenis Oudenaarde maakt gedetineerden vertrouwd met digitale technologie

Voor gedetineerden die het Nederlands beter onder de knie willen krijgen voorziet de bibliotheek van Oudenaarde sinds kort ook een Taalpunt in de gevangenis. Een Taalpunt Nederlands is een dienstverlening in de openbare bibliotheek. Het wil nieuwkomers, anderstaligen en laaggeschoolde mensen helpen om Nederlands te leren en in te burgeren. "Een goede basiskennis van het Nederlands is essentieel om een leven te kunnen opbouwen na de gevangenis", oordeelt Vercamer. "We vinden het heel belangrijk om de gevangenen te ondersteunen door bijvoorbeeld meertalige prentenboeken aan te bieden of de heldere Wablieftkrant." (met de kranten van Wablieft ontdek je het nieuws in heel eenvoudige woorden, zowel online als op papier, nvdr.).