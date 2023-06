Is circulaire economie de toekomst? "We moeten producten delen, herstellen en hergebruiken"

Circulaire economie?

Momenteel leven we in een lineaire economie. We halen grondstoffen uit de grond, die we vervolgens transporteren en verwerken tot een product. Dat product gebruiken we en eens we denken dat het niet meer werkt, gooien we het weg en kopen we een nieuw.

Daar wil de circulaire economie komaf mee maken, want die manier is niet meer houdbaar voor mens en planeet. Grondstoffen zijn in de eerste plaats eindig, en ze blijven ontginnen is schadelijk voor het milieu. Bovendien komen grondstoffen vaak uit landen met instabiele politieke regimes, waardoor de toegang niet verzekerd is, en gaat de ontginning vaak gepaard met onderdrukking en uitbuiting van bevolkingen.

Een circulaire economie wil materialen en producten zo hoogwaardig mogelijk blijven gebruiken. Dat kan door ze te delen, te hergebruiken, te herstellen of op te waarderen tot een nieuw product. De gekozen materialen zijn om te beginnen al gerecycleerd of biogebaseerd, en zijn ook aan het levenseinde opnieuw recycleerbaar of afbreekbaar.