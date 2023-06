Disturbed schrapt optreden op Pinkpop door stemproblemen David Graiman, dag na emotionele getuigenis op Graspop

"Door stemproblemen heeft een dokter David aangeraden zijn stem de komende vier dagen te laten rusten. Daarom zijn we verplicht ons optreden op Pinkpop op zaterdag 17 juni te schrappen."

Met die woorden maakt Disturbed via Instagram bekend dat de show op het festival in Landgraaf in Nederland vandaag niet doorgaat. De band ziet om dezelfde reden ook af van het optreden in Luxemburg op maandag 19 juni.