Doodrijder van fietsster in Sint-Niklaas was onder invloed van cocaïne en blijft aangehouden

Veerle Van Bellingen, de zus van voormalig schepen in Sint-Niklaas, Wouter Van Bellingen, was maandagavond met de fiets van haar werk op weg naar haar huis. Op honderd meter van haar huis werd ze ter hoogte van het kruispunt van de August Nobelsstraat en Moerlandstraat door een auto gegrepen. De bestuurder, een man van 44, bleek na controle onder invloed van drugs. “Hij had het voorbije weekend cocaïne gebruikt. Dit bleek nog in zijn bloed te zitten”, licht zijn advocate toe.