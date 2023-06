Geen akkoord fiscale hervorming dit weekend, volledige kern komt woensdag weer samen

Elders wordt een blokkering tegengesproken en luidt het dat alles per blok overlopen is, maar dat over een en ander gewoon nog eens onder vier ogen van gedachten moet worden gewisseld. Er staan ook nog technische vergaderingen op kabinetsniveau gepland. Het is in elk geval de bedoeling dat in de loop van de komende week opnieuw een plenaire vergadering volgt, dus met alle partijen samen rond de tafel.