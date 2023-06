GAS-ambtenaren mogen vanaf volgend jaar chauffeurs beboeten die inhalen in fietszone

Fietsstraten – sinds 1 april officieel “fietszones” – worden steeds populairder. “Je vindt ze tegenwoordig overal in Vlaanderen”, aldus minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD). Het zijn zones waar fietsers op de eerste plaats komen. De maximale snelheid is er beperkt tot 30 kilometer per uur en auto's en motors mogen er fietsers niet inhalen, ook niet als de weg daarvoor breed genoeg is.

Momenteel is alleen de politie bevoegd om automobilisten te beboeten als ze dat toch doen, vanaf begin volgend jaar komen daar ook GAS-ambtenaren bij. “We zien dat de politie de handen vol heeft met andere veiligheidsproblemen, vandaar deze beslissing. Zo wordt het werk beter verdeeld en zorgen we voor meer verkeersveiligheid.”

Steden en gemeenten zullen daar zelf over kunnen beslissen. “We zien vandaag dat GAS-ambtenaren al andere verkeersvaststellingen doen, bijvoorbeeld bij het niet respecteren van een voetgangerszone. Deze vaststelling wordt er nu aan toegevoegd.”

De boete zelf blijft 58 euro.