Vorig jaar viel Arn (10) in slaap op Graspop, nu geeft Thibault van Studio Brussel hem nieuwe kans: "Tienjarige en roodharige, dat komt goed"

Voor het eerst in je jonge leven naar Graspop gaan, maar de headliner missen omdat je in slaap bent gevallen: dat is precies wat Arn (10) vorig jaar is overkomen. Toen Studio Brussel eerder deze week de laatste gratis tickets voor het festival uitdeelde, besliste de radiozender de jongen een te geven zodat hij het dit jaar opnieuw kan proberen.