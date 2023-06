Huis te koop in Lo, inclusief kerkorgel: "Wij willen het levenswerk van onze pa niet verloren laten gaan"

De orgelpijpen zijn uit hout gemaakt. Het orgel is ook niet in de hoogte opgebouwd zoals dat gebruikelijk is in een kerk, maar naast elkaar. Het vult de volledige zolder van het huis. “Het is nog in uitstekende staat”, zegt Martin. “Sinds de dood van mijn vader bleef het zo goed als onaangeroerd. De woning is dus ideaal voor een jonge West-Vlaamse organist. Ook als je alleen geïnteresseerd bent in het orgel mag je iets laten weten. Het kan volledig worden gedemonteerd. We willen het levenswerk van onze pa niet verloren laten gaan.”