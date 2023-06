Rusland heeft eerste tactische kernwapens naar Wit-Rusland overgeheveld

Rusland heeft bevestigd dat het tactische kernwapens naar Wit-Rusland heeft verplaatst. "Het is gebeurd, de eerste nucleaire wapens zijn geleverd op het grondgebied van Wit-Rusland", aldus Russisch president Vladimir Poetin gisteren op een economisch forum in Sint-Petersburg. Wit-Rusland grenst aan Oekraïne en is bondgenoot van Rusland in de oorlog in Oekraïne.