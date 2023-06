Kunstwerk Michaël Borremans siert nieuwe rotonde in Kluisbergen

Michaël Borremans nam contact met architect Wim Goes om de binnenruimte van de rotonde als geheel aan te pakken. "Ik moest wel even slikken", geeft Goes toe. "Kunst op een rondpunt is vaak een moeilijk gegeven. Maar tegelijk is kunst in een publieke ruimte natuurlijk ook erg belangrijk." Goes stond in voor het ontwerp van de rotonde, Borremans voorzag dit ontwerp van een sculptuur. "De verhoging van de rotonde was belangrijk om rust te creëren in het blikveld van de passant. Het werk is landschappelijk. Heel eenvoudig, met bovenop een gouden toets. Het was een aangename samenwerking", besluit Goes.