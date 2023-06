Man sterft nadat zijn auto in Schipdonkkanaal Nevele belandt

Het dodelijk ongeval gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag rond middernacht. De wagen, een pick-up, reed tegen een paal en belandde over de vangrail. Het ongeval zou pas een uur later opgemerkt zijn. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar voor de man van 38 kon geen hulp meer baten. Het parket stelde een wetsarts aan om na te gaan of het slachtoffer voor het ongeval eventueel onwel was geworden.