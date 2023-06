Recordeditie voor Nacht Van Vlaanderen in Torhout: "Dankzij het weer, ideaal om 100 kilometer te lopen of te wandelen"

In totaal kwamen niet minder dan 27 nationaliteiten aan de start van de tochten. “Onder de deelnemers zit iemand uit India, mensen uit de Verenigde Staten en zelfs een Argentijn", zegt Verduyn. "Vorig jaar hadden we temperaturen die flirtten met 33 graden en dat was teveel van het goede. Er haakten dan zelfs 1.000 deelnemers af, wat te betreuren, maar te begrijpen was. Dit jaar valt de puzzel netjes samen en hebben we een topeditie.”

De laatste deelnemers die aankomen zijn de wandelaars op de 100 kilometer. Zij moeten vóór zaterdagavond 20.15 uur de finish bereiken. Voor hen wordt het wél nog een zwoele, hete dag.