Nieuwe deontologische richtlijn voor federale ministers: "Kritiek op regeringsbeslissingen? Dan moet je ontslag nemen"

Groen-covoorzitter Jeremie Vaneeckhout is het niet eens met de richtlijn, vertelde hij in "De ochtend" op Radio 1: "Ik vind het een terechte bezorgdheid dat politici de beslissingen die ze nemen, ook uitdragen. Regeringsleden die zeggen 'Ik heb hier niks mee te maken", dat is niet oké. Maar nu lijkt het alsof er geen enkele kritiek gegeven mag worden. Je mag als minister toch zeggen dat je meer had gewild, of dat je het graag anders had gezien. Ministers die op geen enkele manier nog vrijheid van meningsuiting hebben, dat lijkt me niet de democratie waarin we willen leven."