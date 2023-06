Nieuwe dinosoort met stekelig pantser ontdekt op Engels eiland

"Toen we de overblijfselen in de jaren 90 vonden, dachten we dat ze afkomstig waren van dezelfde soort als die die we 142 jaar eerder vonden", zegt onderzoekster Susannah Maidment van het Natural History Museum van Londen aan BBC.

"Maar we hebben nu ontdekt dat er verschillen zijn in de wervels, zijn bekken en een deel van zijn pantser is ook anders. We zijn dus vrij zeker dat het een heel ander dier is."