Ontbijten met Jeremie Vaneeckhout (Groen): "CD&V en Open VLD gedragen zich Trumpiaans tegenover de natuurherstelwet"

Het is nochtans met die twee coalitiepartners dat Groen een consensus zal moeten bereiken. “We moeten proberen een compromis te bekomen waarin iedereen zich kan vinden, maar die wel zorgt dat de natuurambitie niet naar beneden gaat. We zitten in een ongeziene natuurcrisis die de komende twintig à dertig jaar drama’s in de landbouw kan veroorzaken. Als we dat nu niet aanpakken, missen we onze afspraak in de geschiedenis", meent Vaneeckhout.