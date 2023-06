Op zoek naar 'zwerfboeken' in hartje Gent

Tom en Sien worden gespot in de buurt van de Heuvelpoort met een zwerfboek onder de arm. “Na de tip uit de sjiekenbak trokken we op pad en hier net om de hoek vonden we het zwerfboek. Een bijzonder leuke actie, zo'n zoektocht. Het kind in jezelf komt dan nog eens boven. We vonden een kinderboek met heel veel tekeningen. We gaan het lezen met ons petekindje en dan ergens gaan terugzetten zodat anderen er kunnen van genieten. We weten nog niet waar, maar het wordt zeker een buurt waar veel kindjes voorbijkomen.”