Opwijk pakt overlast Bunderplein aan: extra politiepatrouilles en controles door gemeenschapswachten

De klachten over het Bunderplein gaan over sluikstorten, nachtlawaai, kapot maken van jonge bomen, vertrappelen van de bloemenweiden, stappen op de pas ingezaaide grasperken en paden, stenen en bordjes in de waterpartij gooien en het beschadigen van de nieuwe voetweg.

Het gemeentebestuur vindt het bedroevend en irritant, zegt schepen Deleu: “De natuur is in volle opbouw. Elke vorm van schade en vandalisme zorgt voor vertraging van het beheersplan en uitstel van de definitieve afwerking van het Bunderplein. We gaan met onmiddellijke ingang extra maatregelen nemen. Zo komen er extra controles door politiepatrouilles én wijkagenten. Ook de gemeenschapswachten zullen extra controleren.”