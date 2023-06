Rusland overweegt uit het graanakkoord te stappen, zegt Russisch president Poetin 

Poetin beschuldigde voorts Kiev ervan de zeeroutes voorzien in het graanakkoord te misbruiken voor droneaanvallen tegen de Russische vloot. "Gisteren of eergisteren werd een Russisch schip in de Zwarte Zee aangevallen door een drone", leek hij te verwijzen naar een afgeweerde aanval met een op afstand bestuurd vaartuig, waarvan Moskou in het weekend melding gemaakt had.