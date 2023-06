Sint-Trudo Ziekenhuis Sint-Truiden breidt fors uit: Nieuwe spoed, nieuwe parking en cafetaria wordt brasserie ‘Bar Bouffe’

Financieel-administratief directeur Koen De Coninck licht toe dat er al veel gebeurd is de laatste tijd: “De voorbije jaren vonden al heel wat verbouwingen plaats aan en rond het ziekenhuis, denk maar aan het hoofd-halscentrum, het vernieuwde bevalkwartier en dialysecentrum, de uitbreidingen op radiologie, de investeringen in labo-apparatuur en een volledig nieuwe cleanroom, een ruimte waar alles zeer zuiver is en de kans op besmetting of infectie minimaal is, in onze apotheek. Met de financiële steun van Fighters Against Cancer konden we in juni bovendien een uniek huisdierenpaviljoen openen aan ons ziekenhuis.”