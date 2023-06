Kleine tentoonstelling over groot festival: 25 jaar geleden was laatste editie van Rock Torhout, toen nog onderdeel van Torhout-Werchter

Rock Torhout startte in 1977. Had het van Noël Steen afgehangen, dan was het Rock Koekelare geweest. "Ik woonde toen in Koekelare. Ik had daar een aanvraag ingediend om een festival te organiseren. We hadden nog geen locatie, maar ik wou wel weten of ze bereid waren om dat toe te staan. Ik kreeg toen een bericht terug van het gemeentebestuur dat het niet mocht. In die periode verhuisde ik naar Torhout en daar zag ik meer mogelijkheden dan in Koekelare: het station bijvoorbeeld en de aanwezigheid van heel wat scholen. Het stadsbestuur was meteen akkoord. Zo is het dan toch Rock Torhout geworden."