Hogeschool Vives koopt Tesla om studenten op te leiden: "We moeten als school mee zijn"

Hogeschool VIVES beschikt al over hybride wagens van Mercedes en Volvo, een BMW I3, Toyota MIRAI en een Nissan Leaf. “Als hogeschool zijn we trots om deze Tesla toe te voegen aan ons wagenpark“, zegt opleidingsverantwoordelijke Thomas Vanhalst. "Op die manier maken onze studenten kennis met de modernste technologieën. Dat geeft ze echt een voorsprong als ze straks het werkveld intrekken."

In tien jaar tijd is de leerstof binnen de opleiding helemaal veranderd. "We zitten met steps, elektrische fietsen, hybride wagens", zegt Thomas Vanhalst. "We merken dat er meer interesse komt van de studenten naar die technologie. De Tesla gaan we zeker gebruiken in ons labo en in de lessen autonoom rijden. Voor ons is dit het eerste voertuig dat we hebben dat eigenlijk zonder chauffeur zou kunnen rijden. Heel interessant voor de studenten."