BEKIJK - Voor het eerst in 37 jaar kruipt Britse monarch op paard tijdens jaarlijkse militaire parade

Pracht en praal, parades en muziek. Ongeveer 8.000 Britten trokken vandaag naar de hoofdstad voor Trooping the Colour, een militaire parade die elk jaar rond dezelfde periode wordt gehouden om de officiële verjaardag van de monarch te vieren. De échte verjaardag van Charles III is in november, maar toch wordt de parade nu gehouden.

De reden daarvoor is redelijk vanzelfsprekend: het weer. Niemand wil zijn verjaardag in de gietende regen vieren. We maakten een selectie van de drie meest opvallende momenten van de militaire parade.