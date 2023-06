Fox News-producer die Biden tijdens live-uitzending "wannabe dictator" noemde, neemt ontslag

Alex McCaskill, op dat moment producent van de uitzending, besloot naar Biden te verwijzen als een "wannabe dictator", vanwege de aanklacht tegen voormalig president Trump. McCaskill is trouwens geen onbeschreven blad. Vroeger was hij de producer van Tucker Carlson, de omstreden Tv-persoonlijkheid die moest opstappen na de schikking van Fox News in een rechtszaak over verkiezingsleugens.

Ook de naam Alexander McCaskill dook op tijdens die rechtszaak. Hij zou zich erg denigrerend gedragen hebben ten opzichte van vrouwelijke medewerkers. Toch mocht hij, in tegenstelling tot Tucker Carlson, blijven werken bij Fox News. McCaskill was nu producer van het vervangprogramma dat in hetzelfde tijdslot werd uitgezonden als dat van Carlson.