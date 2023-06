Auto gaat over de kop op A12 in Willebroek: bestuurder gewond, politiehelikopter zoekt naar passagier 

Op de A12 in Willebroek, in de richting van Antwerpen, is een auto meermaals over de kop gegaan en uiteindelijk op zijn dak beland. De bestuurder raakte gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. Hij is niet in levensgevaar. Er was mogelijk een tweede inzittende, maar die zou gevlucht zijn. De zoektocht met een politiehelikopter leverde tot nu toe niets op.